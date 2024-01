Rettung des Supermarktes Real in Düsseldorf-Heerdt wird zum Rewe-Markt

Der Supermarkt Mein Real in Düsseldorf-Heerdt muss nicht wie befürchtet schließen, sondern wird von Rewe übernommen. Das hat Rewe-Kommunikationschef Raimund Esser unserer Redaktion am Donnerstagmorgen offiziell bestätigt. „Der letzte Verkaufstag unter Mein Real wird der 28. Februar sein“, sagt Esser. „Am 29. Februar wird der Markt an Rewe übertragen.“