Düsseldorfer Märchenerzählerin „Wildweibchenpreis“ für Angelika Schreurs

Neben einem Preisgeld bekam sie in Reichelsheim eine Skulptur der „Wilden Weibchen“ überreicht. Die derart ausgezeichnete Erzählerin ist am 16. Dezember, 19 Uhr, im Alten Küsterhaus in Meerbusch und am 31. Januar 2024, 19.30 Uhr, jeweils mit Märchen für Erwachsene im Paul-Gerhardt-Haus in Heerdt zu hören.