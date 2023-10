Düsseldorfer Jugendtheater In Heerdt kehrt nun das Sams zurück

Mit einem lauten Rums fällt Herr Taschenbier (Frida Esch) auf seinen Hosenboden. Der Stuhl ist unter ihm zusammengebrochen. Wenn man einen Mitbewohner wie das Sams (Anna Bahners) hat, ist das fast erwartbar. „Ich habe den Stuhl ein wenig angenagt“, gibt es zu, „und die Tischplatte habe ich auch gegessen.“ Von schlechtem Gewissen keine Spur – ein Sams macht, was es will. Und wenn es Hunger hat, landet alles in seinem Magen. Herr Taschenbier nimmt es gelassen. Er ist einfach zu glücklich, dass das Sams wieder bei ihm ist.