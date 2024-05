Schützenfest in Düsseldorf-Heerdt Der dritte Kippes gibt die Krone ab

In seiner Familie hat das Schützenwesen eine lange Tradition. Schon Urgroßvater Hermann Kippes war 1905 Schützenkönig. „Heinzi“ Kippes selbst ist erst 2019 bei den Heerdter Schützen eingetreten und diesen späten Beitritt bereut er ein wenig, seit er weiß, wie wohl er sich in dem Verein fühlt. „Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Ich lebe schon mein Leben lang in Heerdt. Aber durch die Schützen habe ich viele neue Freunde gefunden. Es ist immer jemand da, wenn man ihn braucht“, sagte er.