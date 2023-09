Heerdt Gemälde und Geschichten aus dem Dorf Heerdt

Im Krieg flüchtete seine Familie aus Pommern an den Rhein. Zuerst lebten sie in Flingern, doch inzwischen ist Horst Surall längst ein Heerdter Urgestein– auch wenn einige alteingesessene Einwohner das anders sehen. „Nach 78 Jahren werde ich immer noch als Zugezogener betrachtet“, sagt er mit einem Schmunzeln. Denn es ist auch nur eine scherzhafte Bezeichnung; der Maler ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken und überall gerne gesehen. „Ich fühle mich wohl hier und habe viele Freunde gefunden. Es ist ein schönes Zusammenleben. Für mich ist Heerdt meine Heimat“, so der 88-Jährige.