Düsseldorf Heerdt : Neues Wohnviertel nimmt Formen an

Auf dem ehemaligen Gelände der Werkzeugfabrik Schiess entstehen insgesamt 1000 Wohnungen. Die Einheiten des ersten Bauabschnitts sind verkauft, für den zweiten Teil können sich Interessierte vormerken lassen.

Im Baufeld zwei entstehen weitere 185 freifinanzierte und preisgedämpfte Mietwohnungen, eine Kindertagesstätte mit 100 Betreuungsplätzen sowie eine Seniorenresidenz, die an der Hansaallee realisiert wird. In den dritten, vierten und fünften Bauabschnitten sind laut Investoren 300 Eigentumswohnungen in Vorbereitung. „Interessierte können sich bereits vormerken lassen“, so Geschäftsführer Gerd Kropmanns. „Mit der Entwicklung unseres Wohnprojektes „Vierzig549“ sind wir nach wie vor vollkommen zufrieden.“ Das sei auch die Folge einer hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten, ergänzt sein Kollege Alexander Jacobi.