Bauprojekt Vierzig549 Warum parken hier Steine?

Wer in diesen Tagen am Neubaugebiet Vierzig549 in Heerdt vorbeikommt und an der Marlene-Dietrich-Straße die neu angelegten Parkbuchten sieht, der könnte denken: „Wer hat sich das bitteschön einfallen lassen, was läuft hier verkehrt?“ Denn auf den insgesamt 18 fertig gestellten Stellplätzen steht kein einziges Auto, stattdessen liegen pro Parkplatz zwei dicke Findlinge auf dem Pflaster, sodass sich nicht einmal ein kleiner Smart dazwischenquetschen könnte. Wer sich weiter genauer umschaut, der könnte an der Marlene-Dietrich-Straße ein zweites Mal ins Grübeln kommen und sich fragen, ob denn an dieser Stelle die Bauarbeiten wirklich alle planmäßig verlaufen sind oder ob hier etwas gewaltig schiefgelaufen ist.