„Mein Real“ in Düsseldorf Ist Real in Heerdt von der Schließung bedroht?

Laut Werbeprospekt von „Mein Real“ in Heerdt laufen bei dem Warenhaus aktuell die „Alles Drin Wochen“ – und dieser Slogan fasst auch ziemlich genau die aktuelle Lage des Unternehmens zusammen. Ende September hat Real einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. In der offiziellen Mitteilung des Händlers finden sich Wörter wie Restrukturierung, wirtschaftliche Herausforderungen, fehlgeleitete Management-Entscheidungen, Krisensituation.