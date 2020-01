Kommen und Gehen in Düsseldorf : Ein Bistro im alten Waagenhäuschen

Heerdt In einem Hinterhof bieten Claudia Hollschneider und Mel Gerz französische Küche.

Irgendwie hat Claudia Hollschneider ein Faible für ungewöhnliche Locations. Ihr erstes Restaurant, das Hin & Weg, eröffnete sie vor zwölf Jahren in einer alten Tankstelle, dort wo heute die Heine-Gärten sind. Sie suchte sich ein neues Domizil, zog in ein altes Rheinbahnhäuschen kurz vor den Böhler-Werken. Jetzt hat sie wieder ein spannendes Objekt gefunden, in dem die 49-Jährige vor allem französische Küche anbietet: In einem Hinterhof an der Wiesenstraße hat sie gemeinsam mit Mel Gerz (42) das Chez Claude in einem alten Waagenhäuschen für Lkw eröffnet, das so klein ist, dass kaum mehr als zehn Gäste sitzen können. Die beiden Frauen sind erfinderisch geworden, haben eine kleine Theke in die Ecke gebaut, noch mal zwei Plätze neben den Stufen integriert, die hoch zur Auslage und zur Küche führen. „Es waren auch schon 20 Leute da, jeder muss dann ein bisschen mithelfen, Teller und Getränke durchreichen“, sagt Gerz und lacht.