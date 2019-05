Stadtteil-Check Heerdt : Heerdter müssen sich neu kennenlernen

Heerdt Im Stadtteil wird viel gebaut. Auf jeder freien Fläche entstehen Wohnhäuser. Der Nachteil: Die Menschen kennen sich nicht mehr untereinander. Das bedauern Alteingesessene und Neuzugezogene.

Dort, wo einst Kühe auf „Küppers Wiese“ weideten, steht das Haus von Thilde und Tony Küppers. Beide genießen ihr Seniorendasein, wissen sie doch, dass der Betrieb in den „Küppers Bierstuben“ am Nikolaus-Knopp-Platz von Tochter Katja und ihrem Ehemann in guten Händen ist.

Ein richtiger Neu-Heerdter ist Manfred Sieberling eigentlich nicht, als Kind wohnte er im Stadtteil, ist dort groß geworden, ging dort zur Schule. Als er Anfang 20 war, wechselte er die Rheinseite, lebte fast 50 Jahre in Bilk, hatte in der Zeit wenig Kontakt zu Heerdt, Freundschaften verliefen irgendwann im Sande, Kontakte brachen ab. 2017 zog er zurück, „der Lebensinhalt hatte sich geändert“, sagt der 71-Jährige, für den es spannend war, noch mal von vorne anzufangen, in einem Stadtteil, den er kannte und den er gleichzeitig nicht mehr kannte. Die dörfliche Struktur ist geblieben, die ihm früher nie so aufgefallen war, die ihn heute ein bisschen stört, weil er die Großstadt gewohnt ist, weil er in Bilk immer alles fußläufig erreichen konnte, es Restaurants und Cafés und Bars gab, vor allem die Auswahl. Und trotzdem hat er es nicht bereut, wieder zurück zu sein in Heerdt. Das Ökotop gefällt ihm gut, „da war früher nur ein großes Baggerloch“, sagt Manfred Sieberling, der auch die Nähe zum Rhein und die direkte Nachbarschaft zu Oberkassel schätzt. Das Leben in Heerdt ist für ihn ruhiger geworden, findet der 71-Jährige, der sich aber nicht ganz aus der Großstadt-Welt zurückgezogen hat. Nach wie vor ist Sieberling Vorsitzender der Sangesfreunde Bilk. Und weil die Anbindung gut ist, Straßenbahn und die Metro-Busse regelmäßig fahren, kommt er auch immer problemlos in seine alte Heimat. Ein paar mehr Kontakte zu Vereinen in Heerdt würde er sich wünschen, zumindest hat er einige alte Bekannte wiedergesehen, „wir planen ein Ehemaligen-Treffen mit den früheren Anwohnern der Heerdter Landstraße, wo ich aufgewachsen bin“.