Jugend in Düsseldorf : Die Zukunft der Jugend

Jugend in Düsseldorf

Heerdt In der Fotowerkstatt von „Twenty One“ ging es um Wünsche und Ängste.

An einem Klettergerüst aus Seilen hängen sechs Jugendliche. Alle schauen auf ihr Handy und haben die Icons bekannter Social-Media-Apps über oder neben sich. Mit ihrem Foto „Vernetzt“ möchte Nadia zeigen, wie wichtig die sozialen Medien zur Informationsbeschaffung und auch zum Austausch sind. „Das Netz steht für die Vernetzung und jede einzelne Person symbolisiert eine App“, erklärt die 14-Jährige ihr Bild. Dabei weiß die Schülerin, dass die ständige Präsenz auf den Internetplattformen auch ihre negativen Seiten hat. „Ich hatte eine Phase, in der ich gemerkt habe, dass ich richtig süchtig bin“, erzählt sie. „Da habe ich eine lange Pause gemacht und festgestellt, dass es andere Dinge gibt, die mir viel mehr Spaß machen.“ So widmete Nadia sich wieder dem Zeichnen, machte mehr Sport und unternahm viel mit ihrem Vater. „Ich habe dabei gelernt, dass ich meine Freizeit lieber mit wichtigen Dingen verbringe“, sagt sie. Ihre Freunde hatten nicht viel Verständnis für ihren Verzicht, akzeptierten es aber.