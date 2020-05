Corona in Düsseldorf : Die Garten-Bücherei

Heerdt Gaby Hock leitet die Pfarrbücherei in Heerdt. Sie hat sich ein System überlegt, wie die Menschen Bücher leihen können. Bestellungen sind online möglich, drei Mal in der Woche öffnet sie den kleinen Garten, in dem sie die Bücher für die Abholung bereitstellt.

Von Nicole Kampe

In einem kleinen schattigen Eckchen hat es sich Chico gemütlich gemacht, das Gras ist von der Sonne vertrocknet. Der Mischling schaut genau, wer in den Garten kommt, er beobachtet die beiden Bierbänke, auf denen zwei Kisten stehen. Eine mit der Aufschrift „Ausleihe“, auf der anderen ist „Rückgabe“ zu lesen. Ein richtiger Wachhund ist Chico aber nicht, er ist scheu, ergreift die Flucht, wenn ihm ein Fremder zu nahe kommt. Zum Glück ist Frauchen Gaby Hock immer in der Nähe, die aufpasst, alles im Griff hat und immer mal wieder rauskommt mit Plastikbeuteln, die sie in die Ausleihe-Kiste legt. Auf dem Rückweg bringt sie die andere Kiste rein und stellt sie erstmal in die Ecke. „Die lasse ich dann da auch für zwei Tage liegen“, sagt die 63-Jährige, „damit alle Viren weg sind.“ Gaby Hock leitet seit 20 Jahren die kleine katholische Pfarrbücherei in Heerdt. Kurz nach dem coronabedingten Shutdown hat sie sich eine Methode überlegt, wie die Menschen im Viertel trotz Bücherei-Schließung doch noch an neue Bücher kommen.

Die erste Hürde war der Zugang zur Bücherei. Eigentlich müssen die Leser durch das Altenheim, das sich gleich neben der Kirche an der Straße Alt-Heerdt befindet. Doch Besucher waren in den letzten Wochen nicht mehr erlaubt, nicht mal für ein paar Sekunden und Abstand auf dem Flur. Zu groß war die Gefahr, dass sich die Bewohner mit dem Coronavirus infizieren könnten. Hock öffnete das Tor zum Garten, das versteckt im Hinterhof liegt, das man eigentlich nur findet, wenn man eine Wegbeschreibung von der Leiterin bekommt. Öffnen durfte die 63-Jährige die Bücherei aber nicht, die Auflage galt bis zuletzt für alle Büchereien in Düsseldorf, die städtischen dürfen seit Freitag wieder Medien annehmen und nach Terminvereinbarung auch neue ausgeben. Für die Pfarrbüchereien gilt diese Lockerung nicht, Gaby Hock wartet auf eine Ansage des Erzbistums in Köln. Bis dahin verleiht sie Bücher vom Garten aus.

Info Die Ausleihe in der Bücherei ist kostenlos Mitglied Jeder kann Medien in der Pfarrbücherei, Alt Heerdt 3-5, ausleihen. Dafür muss er sich nur kurz anmelden, was auch online möglich ist. Kosten Die Ausleihe ist kostenlos. 6500 Medien gibt es in der Bücherei. www.koeb-heerdt.de