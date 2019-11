Karneval in Düsseldorf : Heerdter Jecken machen Träume wahr

heerdt Für den neuen Venetius Rainer Ruhrberg war die Krönung der schönste Tag in seinem Leben.

In einem großen Pappkarton windet sich eine menschliche Schlange in einem glänzenden grünen Ganzkörperanzug. Begleitet von orientalischer Musik ziehen die indisch gekleideten Damen des Heerdter Karnevalsvereins (HKV) durch den Saal und nehmen Aufstellung auf der Bühne. Leise zählen sie den Takt mit und los geht es mit einer Bollywood-Choreografie, samt perfektem Hüftschwung. All das machen sie für ihren neuen Venetius Peter III. Ja, beim HKV läuft alles etwas anders. Der Prinz ist ein Venetius, die Venetia eine Prinzessin und alle heißen aus Tradition entweder Peter oder Petra. Der neue Venetius, der im echten Leben Rainer Ruhrberg heißt, liebt Bollywood-Filme. „Die könnte er den ganzen Tag gucken“, erzählt Elferratspräsident Thomas Schmied. Die Filme beruhigen Ruhrberg, wenn es für ihn anstrengend wird. Dazu muss man wissen, dass der 58-Jährige Spastiker ist und Epilepsie hat. So ein aufregendes Erlebnis wie seine Krönung ist eine große Herausforderung für ihn, die er jedoch ohne Probleme bewältigt. „Wir haben das vorher geübt“, erzählt seine Schwester Sigi Ruhrberg, die ihn unterstützt. „Er war total gespannt auf den Abend und ich musste ihn immer wieder runterholen. Der Karneval ist für Rainer sein ein und alles. Heute hat er zu mir gesagt, das sei der schönste Tag in seinem Leben‘“. Das alles wäre aber nicht möglich, wenn der Verein nicht so toll wäre, so die Schwester des Venetius.