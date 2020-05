Politik in Düsseldorf : Drei neue Bürohäuser für Heerdt geplant

Politik in Düsseldorf

Stadtbezirk 4 Die Politik im Stadtbezirk 4 nimmt wieder die Arbeit auf. Wegen des Shutdowns durch Corona fiel die letzte Sitzung aus. Deshalb sind viele Themen liegen geblieben, die jetzt auf der Tagesordnung stehen. Aber es gibt auch Neuigkeiten, etwa zur Erweiterung des Krankenhauses in Heerdt.

Die Politik im Linksrheinischen kommt am Mittwoch, 13. Mai, erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder zusammen. Weil das Gremium jedoch keinen Ersatzraum für die Sitzung gefunden hat, aber ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden muss, wird nur eine begrenzte Zahl von Bezirksvertretern und Zuschauern bei der Sitzung zugelassen sein. Los geht es um 15 Uhr im Rathaus Oberkassel an der Luegallee 65.

Was steht auf der Tagesordnung? Viel ist in den vergangenen Monaten liegen geblieben, darunter Themen, die auf der Tagesordnung der letzten, ausgefallenen Sitzung standen. Aber es gibt auch neue Projekte, mit denen sich die Politik beschäftigen muss – zum Beispiel die Erweiterung des Heerdter Krankenhauses und die Verlagerung eines Wohnungsbaus. Außerdem gibt es eine Bauvoranfrage für den Neubau von drei Bürohäusern an der Willstätterstraße.