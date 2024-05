Bestattungsmöglichkeiten in Düsseldorf Das Kolumbarium auf dem Friedhof Heerdt wird erweitert

Das Kolumbarium in Heerdt ist nicht das erste Kolumbarium, das von der Stadt errichtet wurde. Im Rahmen eines Pilotprojektes hat das Amt für Gebäudemanagement zusammen mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt bereits ein Kolumbarium in der alten Kapelle des Friedhofs Itter eingerichtet. Auch der Bau einer solchen Anlage mit 330 Urnenkammern in der Kapelle auf dem Südfriedhof ist schon beschlossene Sache. Und die Bezirksvertretung 6 hat im November einstimmig einen Antrag verabschiedet, mit dem die Verwaltung gebeten wird, zu prüfen, ob auf dem Unterrather Friedhof ein Außenkolumbarium errichtet werden kann. Weitere Infos unter www.duesseldorf.de/stadtgruen.