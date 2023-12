Verkehr in Düsseldorf Ampel repariert – Stau am Handweiser beendet

Eine defekte Ampel hat am Montag bis in den Nachmittag für Stau in Heerdt gesorgt. Die Ampel befindet sich am Handweiser. Da der Verkehr nur noch einspurig geführt wurde, gab es in Richtung Neuss lange Rückstaus. Am Nachmittag meldete das Amt für Verkehrsmanagement Vollzug: Die Ampel sei repariert worden, hieß es aus dem Rathaus, der Verkehr verlaufe wieder störungsfrei.