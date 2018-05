Heerdt: Anschluss Heerdter Lohweg kommt

Heerdt Die linksrheinischen Bezirksvertreter akzeptierten die Ausführung und Finanzierung für den Autobahnanschluss Heerdter Lohweg an die Brüsseler Straße (B7). Die heutige Autobahn-Brücke soll durch eine neue ersetzt werden.

Anschluss Böhlerstraße Kurz vor der Eröffnung, Anfang Juni, stehen jetzt noch Asphaltarbeiten an, für die Sperrungen eingerichtet werden. Ab Dienstag, 22. Mai, bis Montag, 4. Juni, wird in einem ersten Abschnitt die neue Kreuzung Böhler-/Krefelder Straße gesperrt. Die Krefelder Straße wird bis zum Neubaugebiet Ökotop zur Sackgasse.

Nun soll also eine Bogenbrücke mit einer Gesamtlänge von 66 Metern und einer Breite von 25,50 Metern die B7 auf dem Heerdter Lohweg überspannen. Vorgesehen sind zwei Fahrspuren in jede Richtung und beidseitig ein getrennter Geh- und Radweg. Die Beleuchtung des Bauwerks wird in die Brückenbögen integriert. Grünen-Sprecher Markus Loh bezeichnete den Brückenneubau als "richtige Entscheidung". Tobias Kühbacher betonte, dass ja nun nicht etwa eine intakte Brücke abgerissen werd, sondern ein in die Jahre gekommenes Bauwerk. Für Unbehagen sorgte dagegen, dass 129 Bäume für den Anschluss fallen müssen. Gewünscht werden Ersatzpflanzungen, aber nicht etwa wie vorgesehen im Langenfelder Landschaftspark, sondern im Stadtbezirk 4.