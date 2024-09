Zwangsversteigerung in Düsseldorf Ehemaliges Bahnhofsgebäude soll 1,8 Millionen Euro versteigert werden

Das Grundstück liegt direkt an der Grenze zwischen Hassels und Reisholz – gerade noch in Hassels – an der Ecke der Further Straße, Henke- und Altenbrückstraße. Auf der einen Seite sind es nur wenige Schritte zum Gleisaufgang des Reisholzer S-Bahnhofs. Auf der Rückseite des Gebäudes befinden sich die Gleise, von drei Seiten ist es von Straßen umgeben. Von Straßen, die sehr stark befahren sind, zumindest zur Berufsverkehrszeit. Der Lärm und der Geruch sind ständig wahrnehmbar und teilweise störend, zumindest im Außenbereich. Laut Gutachten wird dadurch „der Nutzungswert der rein gewerblich genutzten Einheiten jedoch kaum beeinflusst.“