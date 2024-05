Zirkus-Projekt in der Schule Eine Woche Akrobatik statt Mathematik

Vorhang auf und Bühne frei hieß es jetzt an der Gemeinschaftsgrundschule Selma Lagerlöf in Hassels. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 tauschten für eine Woche ihre Klassenzimmer mit dem Zirkuszelt. Der Höhepunkt für die Kinder waren natürlich die drei Vorstellungen, bei denen allen gezeigt werden konnte, was man gelernt hat.