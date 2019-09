Interview mit Dirk Angerhausen : SG-Sportanlage: „Skepsis ist angebracht“

Stadtteilpolitiker Dirk Angerhausen steht vor der Brachfläche auf dem SG-Gelände, wo in den kommenden Jahren eine neue Sportanlage entstehen soll. Foto: Anne Orthen (ort)

Hassels Die Anlage Am Wald ist heute Thema im Sportausschuss. Dirk Angerhausen hofft, dass bald etwas geschieht.

Heute berät der Sportausschuss über die Sanierung der Bezirkssportanlage Am Wald. Ein Projekt, das Dirk Angerhausen, CDU-Fraktionsvorsitzender in der zuständigen Bezirksvertretung (BV) 9 sehr am Herzen liegt. Dafür kämpft der Stadtteilpolitiker seit Jahren.