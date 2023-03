European Winners Cup in Ferrara Tchoukball-Spieler aus Hassels messen in Italien Kräfte

Düsseldorf · Julius Wagner nimmt mit seinem Team „Düsseldorf Vikings“ am „European Winners Cup“ teil. Die zwölf besten Mannschaften aus Europa treten am Wochenende bei dem Turnier in Ferrara gegeneinander an.

23.03.2023, 05:15 Uhr

Tchoukballspieler Julius Wagner bereitet sich auf den Wettbewerb in Italien vor. Mit nach Deutschland zurücknehmen möchte er freundschaftliche Kontakte zu Spielerinnen und Spielern der gegnerischen Mannschaften. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Helmut Senf

Bei Julius Wagner wird Freitagmorgen schon früh der Wecker klingeln. Um bereits fünf Uhr heißt es für den 18-Jährigen: Aufstehen! Dann beginnt für den Tchoukballer aus Hassels ein außergewöhnlicher Tag. Um 8.25 Uhr ist Abflug vom Flughafen Köln/Bonn nach Bologna. Per Shuttlebus geht es anschließend von der norditalienischen Heimatstadt der weltbekannten Tortellini in die knapp 50 Kilometer entfernte Renaissance-Metropole Ferrara, wo der talentierte Angriffsspieler und sein Team „Düsseldorf Vikings“ vom 24. bis zum 26. März beim „European Winners Cup“ mit den zwölf besten europäischen Tchoukballclubs die Kräfte messen.