Internationales Turnier : Die Tchoukball-Welt zu Gast in Benrath

TBH-Jugendnationalspieler Fabian Mertens beim Angriff, die Jugendmannschaft der Hasselaner in der Verteidigung: Beim Tchoukball kommt es auf Kraft, Technik und Teamarbeit an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath/Hassels Beim ersten Düsseldorfer Tchoukballcup konnte sich der Ausrichter TBH den ersten Platz sichern.

Zum ersten Düsseldorfer Tchoukballcup hatte die Tchoukballabteilung des TB Hassels in die Sporthalle Wimpfener Straße eingeladen. Oberbürgermeister Thomas Geisel als Schirmherr begrüßte die internationalen Gäste mit den Worten: „Welcome to the city of Düsseldorf“ quasi programmatisch zu einem fröhlichen Fest der Begegnung. Offen für neue Sportarten sei die Sportstadt Düsseldorf, versicherte Geisel und überzeugte sich als aufmerksamer Beobachter der clubinternen Partie zwischen TBH I und TBH II davon, dass die Randsportart Tchoukball eine echte Bereicherung für die bunte Sportpalette der Landeshauptstadt ist.