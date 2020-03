Gericht : Streit um Hündin "Chiara" vor dem Verwaltungsgericht

Hassels Richter wollen in den nächsten Wochen entscheiden, ob das Tier bei seinem Besitzer bleiben darf.

Angebliche Magenprobleme des Hundes haben ein Sohn und seine Mutter, die in Hassels leben, schon mehrfach als Erklärungen genannt, sobald die Hovawart-Hündin „Chiara“ (9) wieder auffällig geworden war. Jetzt soll der Hund laut Ordnungsverfügung der Stadt weggeholt werden, doch dagegen zog der Sohn am Mittwoch vor das Verwaltungsgericht.

Eine Entscheidung wollen die Richter den Parteien in den nächsten Wochen schriftlich zukommen lassen. In Hassels war die Hündin zuvor mehrfach aufgefallen – auch, weil die Mutter des Klägers wohl nicht in der Lage war, das Tier außerhalb ihres Grundstücks zu bändigen. Einst riss der Hund sich los, weil er auf einer anderen Straßenseite einen anderen Hund entdeckt hatte. Damals hatte die Frau erklärt, sie habe die Haltung des Tieres schon ihrem Sohn übertragen, habe „Chiara“ auch nur vors Haus geführt, weil der Hund angeblich Magenprobleme hatte.