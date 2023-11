Fragebogen wird in Hassel verteilt St.-Antonius-Schützen starten Umfrage zu Bürgerwillen

Um ein Gespür dafür zu bekommen, was bei den Bürgern wirklich ankommt, starten die St. Antonius-Schützen in Hassels nun eine Umfrage. „Uns als Schützenbruderschaft ist es sehr wichtig, dass wir unsere großen Veranstaltungen, wie das Schützenfest oder das Familienfest, in erster Linie für die Hasseler Bevölkerung veranstalten und nicht für uns Schützen“, heißt es in der dazugehörigen Erklär-E-Mail: Dass dies aber nicht immer ganz einfach umzusetzen sei, zeige sich auf vielen Schützenfesten in Düsseldorf immer mehr. „Wir möchten wissen, wie wir in der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen werden und wie unsere Veranstaltungen überhaupt aufgenommen werden“, heißt es in dem Anschreiben weiter.