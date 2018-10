Sparmaßnahmen sollen zur Stellenstreichung in der Kinderbücherei Düsseldorf Hassles führen

Mutter und Tochter lesen in der Kinderbibliothek in Hassels. Für viele Familien ist die Einrichtung eine gute Möglichkeit, die Kinder frühzeitig mit Büchern in Kontakt zu bringen – wichtig vor allem im sozialen Brennpunkt. RP-Foto: Dominik Schneider

Hassels Nur noch eine halbe Stelle ist zukünftig für die Kinderbücherei in Hassels vorgesehen. Zu wenig, finden alle Beteiligten.

Seit Jahrzehnten gibt es die Kinderbücherei In der Donk in Hassels. In einer Seitenstraße im Wohngebiet liegt sie, teilt sich ein Gebäude mit einer Kindertagesstätte und einem Jugendtreff. Für die Nachbarschaft ist sie eine wichtige Anlaufstelle; doch die städtischen Sparzwänge werden auch hier spürbar. Die langjährige Leiterin Hedwig Lepique ist im September in den Ruhestand gegangen, jetzt soll das Personal gekürzt werden, heißt es aus dem Rathaus. Statt der drei halben Stellen soll ab 2021 nur noch eine halbe Stelle für die Kinderbibliothek finanziert werden. Die Organisation übernimmt das Team der Bibliothek Garath. Ein Unding, finden viele Betroffene, denn die Bücherei ist tief im Stadtteil verwurzelt. Im Einzugsgebiet von Hassels und Reisholz leben viele Menschen in sozial einfachen Verhältnissen. Um so wichtiger ist der kostenfreie Zugang zu Literatur.