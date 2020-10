Sportanlage der SG Benrath Hassels : SG Benrath Hassels bekommt nach vier Jahren ein neues Fußballfeld

Die Arbeiten auf dem Vereinsgelände sind in vollem Gange. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Feld in wenigen Wochen bespielbar sein. Foto: RP/Wanninger

Hassels Auf der Anlage Am Wald der SG Benrath Hassels wird ein neues Spielfeld gebaut. Die Fläche war als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden.

Die kleine Tribüne mit ihren wenigen Sitzplätzen ist nur noch zu erahnen. Sie ist überwuchert von Unkraut. Aber auf dem ehemaligen Fußballfeld tut sich was. Denn auf dem Sportgelände Am Wald haben jetzt tatsächlich Arbeiten für den weiteren Bau begonnen. Der zweite Platz wird endlich erneuert und wahrscheinlich ist er schon in der übernächsten Woche spielbereit. „Ich kann es kaum glauben, aber da geht es tatsächlich voran“, sagt Dirk Angerhausen. Der Hasseler, der auch Vorsitzender CDU-Fraktion in der zuständigen Bezirksvertretung 9 ist, hat sich seit Jahren mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Udo Skalnik (SPD) für die Renovierung der Anlage eingesetzt. Eine Odyssee, die schon mehr als vier Jahre dauert. Und eigentlich noch länger. Die engagierten Kommunalpolitiker sind immer wieder vertröstet worden, obwohl die Sanierung sogar im Masterplan Sport stand, dann aber wieder zurückgestuft wurde.