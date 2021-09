Grüne Gemeinde in Düsseldorf : Die Hasseler Gemeinde eröffnet eigenen Bücherschrank

Grüne Gemeinde in Düsseldorf

Hassels Hinter der Antonius-Kirche können Bücher abgegeben und genommen werden. Die Umweltgruppe der Gemeinde kümmert sich um den Bücherschrank und entfernt unangebrachte Titel. Ziel ist mehr Nachhaltigkeit im Gemeindeleben.

Die Gemeinde St. Antonius und Elisabeth hat es sich zum Ziel gesetzt, eine „grüne Gemeinde“ zu werden. Auf dem Weg dahin gibt es zahlreiche große und kleine Projekte, so wurde etwa ein öffentliches Gemüsebeet eingerichtet, das seit neuestem mit Regenwasser gegossen wird, und eine Solaranlage auf dem Kirchendach wird geprüft.

Um mehr zur Nachhaltigkeit beizutragen, haben die Mitglieder der gemeindeinternen Umweltgruppe nun einen Bücherschrank in Betrieb genommen. Dieser steht etwas abseits der Straße Am Schönenkamp, hinter der Antonius-Kirche, ist aber öffentlich zugänglich. „Die Lage ermöglicht es Interessierten, ihn zu erreichen, verhindert aber hoffentlich auch, dass der Bücherschrank beschädigt oder beschmutzt wird“, sagt Virginia Titz von der Umweltgruppe, die zu den Initiatoren des Bücherschrankes gehört.

Das Prinzip ist einfach und inzwischen weitestgehend etabliert: Jeder darf sich an dem offenen Schrank bedienen, Bücher nehmen oder ausgelesene Werke für andere dort hineinstellen. Die Erstbestückung wurde durch eine Sammlung in der Gemeinde und dem angrenzenden Kindergarten ermöglicht, und bereits in der ersten Woche seit Aufstellen des Schranks ist eine deutliche Fluktuation zu sehen.