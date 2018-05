Hassels: Nermin Colo wird Coach bei der SG Benrath-Hassels

Hassels Der ehemalige SG-Akteur wird die erste Senioren-Mannschaft der Hasselaner in der Kreisliga A betreuen.

Der Bezirksliga-Absteiger SG Benrath-Hassels hat Nermin Colo als Trainer für die neue Saison verpflichtet. Der ehemalige SG-Akteur wird die erste Senioren-Mannschaft der Hasselaner in der Kreisliga A betreuen. Pressesprecher und Vereins-Vize Dieter Löhe bestätigte unserer Redaktion die Personalie. Derzeit ist Colo Trainer der DSV-Reserve, die in der Kreisliga B, Gruppe 2, als Tabellendritter zur Spitzengruppe zählt. Als Spielführer gehörte der 39-Jährige einst jener SG-Formation an, die in der Saison 2010/11 unter Trainer Giuseppe Palumbo den Aufstieg in die Bezirksligaliga schaffte.