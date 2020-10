Interview Monika Lehmhaus : „Sport gehört zur Bildungsgerechtigkeit“

Hassels Der Verein Sports Partnership ermöglicht Kindern aus schwierigen Quartieren den Zugang zum Vereinssport. Dieser sei ein wichtiger Teil der Zukunftschancen, so Lehmhaus.

Frau Lehmhaus, der Verein Sports Partnership hat Pläne für die Hauptschule an der Itterstraße. Was haben Sie konkret vor?

Lehmhaus Der Verein lebt von privaten Geldgebern und Sponsoren aus der Wirtschaft. Dieses Geld wird eingesetzt, um Trainer an die Schulen zu schicken, die dann Angebote im Rahmen des offenen Ganztags machen. Im Süden sind wir zum Beispiel auch an der Grundschule Stettiner Straße oder der Joseph-Beuys-Gesamtschule aktiv. Oft geht es um Mannschaftssport. Gute Erfahrungen machen wir aber zum Beispiel auch mit Reiten, das auch Schüler mit Inklusionsbedarf besonders anspricht. Darüber hinaus kümmern wir uns zuletzt auch vermehrt um den Bau von Sportflächen, dann in Kooperation mit der Stadt. Das Schöne ist, dass die Geldgeber in solchen Fällen miterleben können, dass was Positives aus der Spende erwächst.