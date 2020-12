Problematische Siedlung in Düsseldorf : Ein besseres Image für Hassels-Nord

Volker Weigel, Thomas Klaus und Anne-Marie Fuhrer (v.l.) von der LEG arbeiten dafür, die Lebensumstände in Hassels- Nord und das Verhältnis zu den Mietern zu verbessern. Foto: RP/Dominik Schneider

Hassels Die LEG bemüht sich, Ruhe in die schwierige Siedlung zu bringen. Die Lage hat sich bereits gebessert – es gibt jedoch noch viel zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Seit rund drei Jahren gehört dem Immobilienkonzern LEG die Siedlung Hassels-Nord. Als die Geschäftsführung 2017 den Entschluss fasste, in das Hochhausviertel zu investieren, wusste sie, dass ihr eine große Aufgabe bevorstand. Denn der Sozialraum Hassels-Nord gehört nach Angaben der Stadt zu denjenigen in Düsseldorf, in denen der größte soziale Handlungsbedarf besteht. Als Eigentümer ist die LEG in der Verantwortung, für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. „Das hier wird keine Nobelsiedlung“, sagt Volker Wiegel, operativer Vorstand der LEG, „aber wir arbeiten daran, das schlechte Image dieser Gegend sukzessive aufzuwerten.“

Über 3000 Menschen leben in rund 1400 Wohneinheiten im Sozialraum Hassels-Nord. Die Kennzahlen für den Bereich sind deutlich: Fast 30 Prozent der Erwachsenen haben keine Arbeit, die Übergangsquote zur Hauptschule liegt mehr als doppelt so hoch wie im Stadtdurchschnitt, die zum Gymnasium auf rund der Hälfte. Die Stadt ist um die Verbesserung dieser Umstände bemüht. In seiner September-Sitzung hat der Düsseldorfer Integrationsrat auf Antrag der CDU-Ratsfraktion beschlossen, den Runden Tisch, an dem Vertreter von Politik, Polizei sowie aller in der Siedlung aktiven Träger beteiligt sind, nach einer längeren Pause, die letzte Sitzung war 2017, wieder aufzunehmen.

Info Ärger im Sozialraum Hassels Nord Geschichte Bevor die LEG die Siedlung übernahm, hatten viele Mieter ärger mit Investoren, die gegen ihren Willen sanierten und die Miete erhöhten. Folgen Noch heute ist daher das Verhältnis mancher Bewohner zu ihrem Vermieter angespannt.

Die LEG will vor allem das schlechte Image der Siedlung bekämpfen. Sie hat den Namen Haselnuss-Siedlung für den Sozialraum eingeführt. „Wenn jemand sagt: ,Ich komme aus der Haselnusss-Siedlung’, und sein Gegenüber sagt ,Ah, nett’, dann haben wir unser Ziel erreicht“, gibt Vorstand Wiegel die Zielsetzung vor.

Direkt vor Ort arbeitet Thomas Klaus an diesem Ziel. Er ist Objektbetreuer und hat täglich mit den Problemen des Sozialraums zu tun. Die ersten 18 Monate hat er mit dem von der LEG beauftragten 24-Stunden-Sicherheitsdienst zusammengearbeitet, inzwischen ist nur noch tagsüber ein externer Anbieter vor Ort: Dieser achtet darauf, dass sowohl die Bewohner der Siedlung als auch Auswärtige zum Beispiel keinen Abfall im öffentlichen Raum entsorgen.

„Müll ist hier ein großes Problem“, weiß Thomas Klaus. Immer wieder bilden sich wilde Müllkippen. Die Ursprünge, das hat die LEG herausgefunden, liegen häufig gar nicht in der Siedlung selbst. „Über Jahre hinweg haben Unternehmen von außerhalb – Handwerker oder auch ein Reifenhändler – nach Feierabend ihren Abfall hier abgeladen, und die Anwohner haben irgendwann ihren Müll dazugestellt“, berichtet Klaus. Dieser Teufelskreis konnte durchbrochen werden, weil nach einem Tipp der Bewohner der Sicherheitsdienst die Verantwortlichen abfangen konnte. „Seither hat sich die Situation mit dem Müll deutlich verbessert“, sagt Klaus. Er ist froh, dass die Bewohner ihrem Vermieter geholfen haben, das Problem in den Griff zu bekommen. Ab und zu gibt es allerdings immer noch Müllablagerungen in den Straßenzügen. „Es ist fast immer dreckig hier, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen will. Er beklagt, dass es nicht gelänge, die Vermüllung im Viertel dauerhaft zu unterbinden – neben den großen, offenen Müllkippen stören ihn vor allem die kleinen Ablagerungen überall in der Siedlung.

„Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Spielregeln des Zusammenlebens für alle Bewohner der Siedlung klar sind“, sagt Anne-Marie Fuhrer. Als Leiterin der Niederlassung ist sie für die strategische Planung in Hassels zuständig. Ein wichtiger Faktor dabei: Das Verantwortungsgefühl der Bewohner für die Siedlung fördern. Und das, so Fuhrer, erreiche man am besten mit einem guten Beispiel: So hat die LEG drei Spielplätze renoviert und durch radikalen Grünschnitt die Treffpunkte für zwielichtige oder illegale Aktivitäten bekämpft.

Ein weiteres Problem: Feuer. Früher hat es in den Hochhäusern überdurchschnittlich oft gebrannt, teils war die Feuerwehr immer wieder im selben Gebäude im Einsatz. Am vergangenen Dienstag mussten die Feuerwehrleute an die Potsdamer Straße zu einem Kellerbrand ausrücken. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache.

In den vergangenen drei Jahren hat die LEG mit einem Falkner die Tauben in der Siedlung bekämpft und mit Netzen davon abgehalten, in die offenen Treppenhäuser der Hochhäuser zu fliegen. Diese Netze wurden teils von den Bewohnern zerstört und dann an der Außenseite neu angebracht. „Wir lernen hier immer wieder dazu“, sagt Thomas Klaus. Bei den oft nicht ganz einfachen Bemühungen, eine Kooperation mit den Mietern zu erreichen, setzt die LEG auf Familien. Die Jugendeinrichtung Jumpers dient als Anlaufpunkt und ein dunkler Durchgang soll in den kommenden Monaten von ansässigen Jugendlichen künstlerisch gestaltet werden.

Hinweise auf Fehlverhalten einiger Mieter gehen immer wieder bei der LEG ein. „Denen müssen wir natürlich nachgehen, wenn wir sie ignorieren, würde das das Verhältnis der Menschen zu uns trüben“, so Klaus.