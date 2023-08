Landessieger-Ausstellung in Düsseldorf Mehr als 200 Dackel machen in Hassels eine gute Figur

Auf dem Vereinsgelände der Ortsgruppe Düsseldorf des DTK in Hassels hatten sich am Sonntag rund 250 Dackelfreunde- und freundinnen aus Deutschland und dem nahen Ausland getroffen – und insgesamt 214 Vierbeiner mitgebracht. In über 40 Kategorien gingen die Hunde an den Start, die Langhaardackel und die mit kurzem sowie mit dem rauen Fell. Dazu in verschiedenen Größen, die Standards, die Zwerg-Dackel und die Kleinsten, die Kaninchen.