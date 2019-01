Hassels: Kork statt Gummi für den Sportplatz der SG Benrath-Hassels

Hassels Die Odyssee für die Platzanlage Am Wald der SG Benrath Hassels ist noch nicht zu Ende. Jetzt hat Bezirksbürgermeister Udo Skalnik (SPD) reagiert. Er will die Verwaltung bitten, eine neue Variante zu prüfen.

In der Dezember-Sitzung des Rates sollte der Bau des neuen Kunstrasenplatzes eigentlich beschlossen werden. Doch die Ampelkoalition (SPD, Grüne, FDP) machte auf Wunsch der Grünen eine Kehrtwende und beantragte, die Verwaltung möge für das Projekt die Planung für den Ersatz des vorhandenen Tennenspielfeldes mit einer neuen Kostrechnung erstellen – für einen Rasenplatz. Dabei war in Abstimmung mit dem Verein längst beschlossen, einen Kunstrasenplatz zu bauen.

Das wollte Udo Skalnik, langjähriger Leiter des Sportamtes und seit 2014 in Pension, so nicht auf sich sitzen lassen. Er hatte aus der Arbeitsgemeinschaft Sport gehört, dass seit 2014 in Hamburg Kunstrasen statt mit einem Gummigranulat mit einem Korkgranulat versehen wird. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister recherchierte und stellte fest, dass diese Projekt sich bewährt hat. Seines Wissens ist das Kork-Granulat in NRW noch nicht im Einsatz, Düsseldorf wäre dann Vorreiter.