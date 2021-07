Quartiersverschönerung in Düsseldorf : Kinder aus Hassels gestalten Häuserdurchgang um

Vertreter der LEG in der Siedlung Hassels-Nord. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf In dem Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ können Jugendliche ihren Stadtteil unter die Lupe nehmen. Jetzt wurde eine Forderung kreativ umgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hat das Immobilienunternehmen LEG das Beteiligungsprojekt „Jugend checkt Düsseldorf“ in der Hochhaussiedlung in Hassels-Nord unterstützt. Im Rahmen eines Teilprojektes haben engagierte Kinder aus dem Quartier zusammen mit einem Graffitikünstler kreativ und farbenfroh einen Durchgang gestaltet.

Die LEG unterstützte die Aktion und ließ zudem die Halogenstrahler in der Unterführung instandsetzen sowie einen Bewegungsmelder installieren. So werde künftig der Durchgang zu jeder Tages- und Nachtzeit gut ausgeleuchtet und das Kunstwerk somit gleichzeitig immer gut zu sehen sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Bereits 2019 hatten Kinder und Jugendliche im Rahmen von „Jugend checkt Düsseldorf“ die Stadtteile, in denen sie zu Hause sind, konstruktiv-kritisch unter die Lupe genommen. In einer Versammlung konnten die jungen Menschen ihre Anliegen, Ideen, Kritik und ihre Wünsche mit Vertretern aus Politik und Verwaltung diskutieren und auf den Weg bringen. Dabei brachten sie in Hassels auch beim Thema „Verkehr und Sicherheit“ ihr Anliegen zu den Häuserdurchgängen vor.