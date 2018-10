Hassels : Neuer Versuch für Grundwasser-Reinigung

Die Grundwasserreinigungsanlage im Park von Schloss Benrath, die seit November 2016 im Betrieb ist. Foto: Günter von Ameln (vam)/Von Ameln, Günter (vam)

Hassels Die Stadt will an der Spandauer Straße eine Anlage aufstellen. Das war 2005 schon einmal geplant, wurde aber nicht umgesetzt.

Von Andrea Röhrig

Durch jahrzehntelange industrielle und gewerbliche Tätigkeiten wurde das Grundwasser in Düsseldorf an vielen Stellen des Stadtgebietes verunreinigt und so die Nutzbarkeit zum Teil erheblich eingeschränkt. Um die Qualität zu verbessern, hat die Verwaltung an mehreren Stellen im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren Grundwasserreinigungsanlagen aufgestellt, um die Stoffe herauszufiltern. Eine steht seit November 2016 im Park von Schloss Brenrath nahe zur Urdenbacher Allee.

Eine weitere Anlage soll nun an der Spandauer Straße gebaut werden. Die Bezirksvertretung 9 hatte in ihrer jüngsten Sitzung Anfang Oktober dem von der Verwaltung vorgelegten Bauantrag einstimmig zugestimmt. Die Anlage soll das schadstoffbelastete Grundwasser aus dem zu bauenden Förderbrunnen reinigen und das gereinigte Wasser wieder in den Hoxbach ableiten. Die Verwaltung plant auf der Grünfläche den Bau einer 20 mal zehn Meter großen Stahlbetonplatte, auf der Behälter, Kolonnen und begehbare Nutzcontainer für Steuerung und Lagerung errichtet werden können.

Die Anlage wird umzäunt; sie wird über den Wendehammer an der Spandauer Straße und eine Baustraße erschlossen, heißt es in der Vorlage. Der Erprobungsbetrieb ist auf vier Jahre ausgelegt, die Anlage soll maximal zehn Jahre betrieben werden. Nach Ablauf der Maßnahme wird die Grünfläche wieder hergestellt.

Bereits 2005 hatte die Verwaltung dort eine Grundwasserreinigungsanlage geplant, das Vorhaben allerdings bislang nicht umgesetzt. Die Verunreinigung mit Chlorkohlenwasserstoffen in dem betreffenden Stück in Hassels liegt schon viele Jahre zurück. Sie stammt aus den 70er, wenn nicht sogar aus den 60er Jahren und kommt von einem Betriebsgrundstück der Deutschen Bahn in Unterrath. Vermutlich, so hieß es bei der Diskussion vor zwölf Jahren, waren Mitarbeiter eines Betriebes zu leichtfertig mit Lösemitteln umgegangen. Das Unternehmen soll aber schon lange weg sein. Die Verantwortung liege daher beim Eigentümer, der Deutschen Bahn AG, hieß es damals, als diese Maßnahme im Sommer 2006 in der Bezirksvertretung vorgestellt worden war. In der jüngsten BV-Sitzung hieß es nun, dass auf die Stadt keine Kosten zukommen sollen.

Noch acht Jahre soll die Anlage im Benrather Schlosspark Grundwasser reinigen. Dann soll das Problem mit chlorierten Kohlenwasserstoffen bereinigt sein, das ein Gebiet zwischen Hilden und Benrath betrifft. Seit 2010 sind dort drei Sanierungseinrichtungen in Betrieb.

(rö)