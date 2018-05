Hassels: Hassels hat ein neues Klompenpaar

Hassels

Volker Zens und Uta Ruholl sind das neue Klompenkönigspaar in Hassels. Zens ist mit dem Schützenwesen vertraut, war er doch bereits 2015/2016 Bürgerkönig der Bruderschaft und ist seitdem auch Mitglied im Verein. Gestern Abend standen noch Ehrungen auf dem Programm: Das silberne Verdienstkreuz es Bundes der historischen Deutschen Schützenbruderschaften ging an den stellvertretenden Brudermeister Thomas Horn, Major Julian Latz und Standartenträger Dany Müller. Die Damenbrosche in Silber wurde an Melanie Meurer verliehen.