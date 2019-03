Sport im Düsseldorfer Süden: Ein Oldie trifft zum Ausgleich

BENRATH Slawomir Schulte (44) ist der Leitwolf beim TSV Urdenbach.

44 Jahre alt, und noch immer ein Torgarant – das ist Slawomir Schulte, der Spielführer im Team des TSV Urdenbach. Und auf seine enorme Routine und Treffsicherheit kam es mal wieder an beim Süd-Duell in der Kreisliga A zwischen der SG Benrath-Hassels und den Urdenbachern, als es galt, beim dem gut besuchten Derby in Hassels in einer überaus brisanten Spielsituation 120 Sekunden vor dem Abpfiff trotz eines 0:1-Rückstandes die Nerven zu behalten und einen Strafstoß zum späten Ausgleich zu verwandeln. „Slawo“ trat an, traf und ließ SG-Keeper Daniel Theis keine Abwehrchance.