Mobilität in Düsseldorf : Bauarbeiten für den Fahrradturm sind gestartet

Düsseldorf Im Sommer 2022 soll die zehn Meter hohe und vollautomatisierte Parkgarage fertig sein. Es wird auch Ladestationen für E-Bikes geben. Die Miete für einen Stellplatz wird voraussichtlich zwischen 80 bis 90 Euro liegen.

Angestrebt wird ein „mixed use“. Das bedeutet, dass es genauso Einstellplätze für Dauer- und Einmalnutzer geben soll. Die Nutzungsgebühren stehen noch nicht endgültig fest. Die Stadt geht aktuell aber von 80 bis 90 Euro Jahresmiete für Dauernutzer aus. Bevor der Turm in die Höhe wächst, wird zunächst nach unten gearbeitet. Als erstes stehen die Arbeiten am 1,20 Meter tiefen Fundament an, das in der Mitte die Grube für das Hubwerk enthält. Ab Mitte Januar 2022, also nach dem Ende des noch möglichen Weihnachtsmarktes, geht es mit der Stahlkonstruktion weiter.