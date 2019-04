Großer Erfolg für die Schützen : Ein Fest für alle Generationen

Hassels Mehr als 1000 Besucher kamen zum Familienfest des Hasseler Schützenvereins an der Fröhlenstraße. Vereine und Geschäfte präsentierten sich an Ständen. Eine acht Meter hohe Kletterwand war das Highlight vieler Kinder.

Dichtes Gedränge am Samstag an der Fröhlenstraße: Hunderte Besucher schlenderten an den rund 30 Ständen von Vereinen und Geschäften aus dem Stadtteil vorbei. Sie präsentierten sich mit verschiedenen Angeboten für die ganze Familie. Organisiert wurde das Fest von der Schützenbruderschaft Sankt Antonius Hassels. „Heutzutage ist alles so anonym, wir wollen den Stadtteil zusammenbringen“, so Thomas Horn, 1. Brudermeister der Hasseler Schützen. Erstmals fanden ein Kinderflohmarkt sowie eine Tombola mit hochwertigen Preisen statt. Der Erlös wurde an die SOS-Kinderdörfer gespendet. Die Schützen wollten mit ihrem Fest möglichst viele Bürger aus Hassels erreichen: „Vom Enkel bis zur Oma sind alle eingeladen“, so Horn. Er freute sich über die positive Resonanz.