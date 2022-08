Profi Agit Kabayel in Hassels : Ein Europameister eröffnet den neuen Boxring

Profiboxer Agit Kabayel war in der Jugendfreizeiteinrichtung in Hassels zu Gast. Das freute auch die Mitarbeiter, hier Armin Neth vom Z4. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Hassels Schwergewichts-Sportler Agit Kabayel war am Mittwoch zu Gast in Hassels. Er eröffnete einen neuen Boxring in der Jugendfreizeiteinrichtung Z4.

Von Marie Bockholt

Prominenter Besuch am Mittwochnachmittag im Düsseldorfer Süden: Agit Kabayel ist Profiboxer und Europameister im Schwergewicht. Der gebürtige Leverkusener eröffnete in der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung Z4 an der Altenbrückstraße einen neuen Boxring. Für nur 50 Cent pro Trainingseinheit können sich Hobbysportler in diesem ab sofort auspowern.

„Es ist eine große Ehre, einen Gast zu haben, der sportlich so erfolgreich ist“, sagte Mohamed Yasir. Der Sozialpädagoge betreut als einer von fünf hauptberuflichen Kräften Jugendliche, die das Z4 besuchen. In der Einrichtung gibt es verschiedene Räume zum kreativ sein, zum Tischtennis oder Billard spielen. „Bei uns haben Jugendliche auch die Möglichkeit, in Ruhe zu lernen oder ihre Bewerbungen zu schreiben“, erklärt Z4-Leiter Björn Behnsch. Jeder sei willkommen, egal welcher Herkunft oder Religionszugehörigkeit. „Wir sind eine große Familie“, so Behnsch. „Die Gemeinschaft, die es in der Welt geben sollte, leben wir hier im Kleinen.“

Ein besonderer Bereich im Z4 ist der für Sport und Fitness auf zwei Etagen. Dieser ist für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene geöffnet. „Ein so großes Angebot habe ich früher nicht gehabt“, sagte Profiboxer Kabayel beim Rundgang durch die Räume. Er lobte das niederschwellige und vor allem kostengünstige Angebot. Den jungen Boxern, deren Fragen er bei seinem Besuch beantwortete, rät er: „Nehmt den Boxkurs ernst und seid diszipliniert.“ Ihm selbst habe der Sport damals sehr geholfen, ein strukturiertes Leben zu führen.

Der neue Boxring sei dringend nötig geworden, weil der alte in die Jahre gekommen und kaputt gewesen sei, wie Ali Belaoun erklärt. Der Düsseldorfer trainiert Besucher des Z4 im Muay Thai und ist in dieser Sportart selbst schon Deutscher Meister geworden. „Wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie sich für die Einrichtung wünschen“, so Belaoun. Die Antwort von vielen sei der Boxring gewesen. Rund 10.000 Euro hat die Neuanschaffung gekostet. Der sogenannte Octagon-Ring ist an allen Seiten rund um die Matte mit einem Netz ausgestattet. „Das ist wirklich das Nonplusultra“, so Yasir.