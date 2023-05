Dreck-weg-Tag im Düsseldorfer Süden Mehr als 250 Kinder räumen in Hassels auf

Das Problem ist beinahe so alt wie die ehemalige Neue-Heimat-Siedlung Hassels-Nord mit den Straßenzügen Potsdamer und Fürstenberger Straße. Es geht um achtlos entsorgten Müll, der bei bei überfüllten Mülltonnen einfach in Plastiksäcken neben den Tonnen hinterlassen wird oder um Sperrmüll-Gebirge, die offen oder auch in weniger einsehbaren Ecken aufgetürmt werden. Ein wahres Paradies für Tauben und Ratten, denn nicht selten finden die Tiere auch reichlich Essensreste in den Plastiksäcken.