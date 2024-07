Gemeinde freut sich über Spenden Unbekannte reißen Friedensfahne vor Kirche ab

Der letzte Blick von Kaplan Kai Amelung vor dem Zubettgehen gilt immer dem Ort, der für ihn mehr ist als sein Arbeitsplatz: Der katholischen Kirche in Hassels samt Kapelle und ihrem Vorplatz, auf der seit Anfang des Jahres wieder die italienische Pace-Fahne wehte. „Ich schaue dann immer nochmal, ob alles in Ordnung ist“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch an diesem späten Abend des 8. Juli ist es das nicht. Es fehlt die am Mast hängende regenbogenfarbene Friedensfahne mit der weißen Taube, die darauf hinweisen soll, dass neben der Bitte um Frieden in der Welt in der Gemeinde der Kirchengemeinde St. Antonius und Elisabeth Hassels und Reisholz jeder willkommen ist, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Es geht neben dem Wunsch nach Frieden auch um Toleranz, Transparenz, einer Willkommenskultur und Nachhaltigkeit.