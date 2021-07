Ferienaktion der Gemeinde : Auf der Suche nach der Ente durch den Düsseldorfer Süden

Düsseldorf Die Gemeinde St. Antonius und Elisabeth hat sich für den Düsseldorfer Süden eine Ferienaktion ausgedacht: Drei Wanderrouten wurden entworfen und werden nach und nach freigeschaltet. Unterwegs gibt es viel zu entdecken – und es gilt, eine Gummiente zu finden.

Irgendwo in Hassels ist eine Quietscheente versteckt. Das Gummitier zu finden ist das Ziel einer Sommerferienaktion, die sich die Umweltgruppe der Gemeinde St. Antonius und Elisabeth ausgedacht hat. Familien können daran ohne Voranmeldung oder Termin teilnehmen, was die Aktion besonders coronafreundlich macht.

Drei kleine Wanderungen durch den Stadtteil hat das Team der katholischen Gemeinde ausgearbeitet, die jeweils für zwei Ferienwochen zur Verfügung stehen. Die erste, die noch bis zum 18. Juli läuft, beginnt am Schaukasten der Kirche St. Antonius, Am Schönenkamp 143, und endet an der griechisch-orthodoxen Kirche vom Heiligen Andreas. Die Strecke führt rund eine Stunde lang durch die Natur, durch das weitläufige Forstrevier Süd und entlang des Hoxbaches durch Wald und eine wilde Wiese, wo sich nicht nur Bienen und Libellen, sondern mit etwas Glück sogar ein Eisvogel beobachten lassen. Gerade für Stadtkinder ist dieser Teil von Hassels eine schöne Gelegenheit, Natur vor der eigenen Haustür zu erleben.