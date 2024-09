Düsseldorfer Schule für Sehbehinderte Ein Tagesausflug zu den Paralympics

Daheim in Brasilien sind die Goalballer Profis. „Der Sport wird da deutlich mehr gefördert“, weiß Modgim, der auch erzählt, dass er so viel nicht wirklich „gesehen“ hätte, was nicht nur daran liegt, dass der 16-Jährige lediglich zwei und acht Prozent Sehkraft hat. „Wir saßen ganz hinten, fast letzte Reihe.“ Und so richtig leise seien die brasilianischen Fans dann auch nicht gewesen. Aber er habe dennoch so manches „erhört“ und seine Lehrerinnen – mitgefahren waren Vera Ackermann, die kommissarische Schulleiterin, Carolin Lüdke, Birgitta Zeller, Theresa Domgans sowie Wiebke Rogge – hätten ihm viele Szenen geschildert.