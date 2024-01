Plage in Düsseldorf Problem mit Ratten – Stadt gibt Zuschuss für Kanalsanierung in Kita

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 17. Januar, beschlossen, der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius und Elisabeth einen städtischen Zuschuss in Höhe von 71.733 Euro zu gewähren. Die Gemeinde will das Geld in eine dringend notwendige Kanalsanierung in der von ihr betriebenen zweigruppigen Kita Am Schönenkamp stecken. Allerdings, so teilte die Verwaltung mit, erfolgt die Bewilligung erst dann, wenn der städtische Haushalt für das bereits laufende Jahr genehmigt ist.