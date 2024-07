Abschied nehmen in Düsseldorf-Hassels Nach 41 Jahren die Schule erfolgreich beendet

Düsseldorf · 1966 war Beate Grunewald als i-Dötzchen in die Schule in Düsseldorf-Hassels gekommen. Später kehrte sie als Lehrerin hierhin zurück. Nun geht die Pädagogin in den Ruhestand.

Schulleiterin Beate Grunewald-Woitschek wurde in dieser Woche mit einer bewegenden Feier verabschiedet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Andrea Freitag