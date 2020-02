Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp : Mottowagen von Quatschkopp Melanie wird rockig

Am Karnevalssonntag laden die Reisholzer Quatschköpp wieder zum Veedelszug durch Hassels und Reisholz. Gestartet wird um 14.31 Uhr.

(rö) In dieser Session vertritt Melanie Meurer als Quatschkopp den Karnevalsverein Reisholzer Quatschköpp. Wenn am Karnevalssonntag der Veedelszug durch Hassels und Reisholz startet, dann schallt von ihrem Mottowagen nicht nur jeckes Liedgut herunter. Getreu ihrem Mottos „Melanie rockt die Heimat“ wird es auch härter. „Wir spielen natürlich auch die Toten Hosen“, sagt Meurer. Wo ist das Problem? Immerhin sind die ja auch schon im großen Düsseldorfer Rosenmontagszug mitgezogen.

Ein paar Nummern kleiner geht es im Stadtteilzug durch Hassels und Reisholz zu, der sich um 14.31 in Bewegung setzen wird. Im Mittelpunkt steht da natürlich Quatschkopp Melanie Meurer, die mit ihrem Team beim Bau des Mottowagens in den letzten Zügen liegt. Der zieht passend zu ihrem Thema eine riesige Gitarre, deren Griff aus einem Totenkopf herausschaut. Die Toten Hosen lassen grüßen. „Wenn alles fertig ist, haben wir rund 100 Stunden daran gewerkelt“, sagt sie und gesteht, dass sie sogar ein wenig verliebt sei in ihren Wagen. „Wagenbaumeister Marco Kerschgen hat das super gemacht. Sogar auf die Ausgestaltung der Details, wie die Saiten der Gitarre, hat er geachtet.“