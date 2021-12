Im Düsseldorfer Süden : Metalldiebe bauen Coronatest-Zelt ab

Düsseldorf In der Nacht zum Donnerstag nahmen Unbekannte das Gestänge eines Testzelts an der Altenbrückstraße mit. Einen Autoaufbruch gaben sie offenbar auf.

Zum dritten Mal ist eine Corona-Teststation im Düsseldorfer Süden beschädigt worden. Am frühen Donnerstagmorgen demontierten Unbekannte das Test-Zelt an der Altenbrückstraße.

Anders als in den beiden früheren Fällen im Düsseldorfer Süden hat allerdings nicht der Polizeiliche Staatsschutz übernommen. Im Fall der Teststation in Hassels gehe man eher von Metalldieben (und möglicherweise gescheiterten KfZ-Tätern) aus als von einer politischen Motivation, heißt es bei der Polizei .

Vor knapp zwei Wochen war auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Hellerhof eine Teststation beschädigt worden. Unbekannte hatten die Zeltplane aufgeschnitten und waren so eingedrungen. Anfang November war das Testzentrum in Holthausen beschädigt worden. Auch bei diesen Fällen ist Vandalismus zwar nicht ausgeschlossen, aber auch Bezüge in die Querdenker-Szene werden geprüft.