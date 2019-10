Wohnungsmarkt : LEG vermietet Ferienwohnungen

Hassels Auf Internetportalen für Ferienunterkünfte inseriert die Immobilienfirma Wohnungen einer Hochhaussiedlung in Hassels. Sie werden meist von Baufirmen für Mitarbeiter auf Montage genutzt. Touristen beurteilen die Adresse negativ.

„Lassen Sie den Charme des Stadtviertels Hassels auf sich wirken“ heißt es in der Internet-Offerte, die Ferienwohnungen in unmittelbarer Grün-Nähe der Stadtwälder von Eller, Hassels und des Benrather Forstes sowie des Naherholungsgebiets Unterbacher See anpreist. Eine 90 m²-Wohnung in der fünften Etage eines gepflegten Mehrfamilienhauses und Platz für sieben bis acht Personen mit hochwertiger Küche ist bereits ab 420 Euro für drei Nächte zu haben.