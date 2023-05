Interview Der tägliche Kampf gegen die Müllberge

In vielen Stadtteilen ärgern sich die Bürger über die wachsenden Müllberge. Auch in Hassels-Nord gibt es damit ein Problem, wie Alexandra Pfründer, Einrichtungsleiterin des Zentrum plus des DRK Reisholz/Hassels-Nord, und ihr Kollege Martin Hartmann berichten. Sie freuen sich, dass der Stadtteil am Mittwoch von den Bewohnern zusammen aufgeräumt wird.