Reovierungsarbeiten sind In der Donk 66 angelaufen : In Hassels entsteht ein neues Familienzentrum

Düsseldorf Das Familienzentrum „In der Donk“ und der gleichnamige Kinderclub bilden ab Januar 2023 das neue „Haus für Kinder, Jugendliche und Familien In der Donk“. Die Kinderbücherei bleibt erhalten und wird in den Standort integriert.

Auch in der Jugendarbeit muss sich die Stadt den aktuellen Anforderungen anpassen. Stimmt das jeweilige Angebot? Passt es zu den Menschen, die vor Ort leben? Für den Standort Hassels hat das Jugendamt nun den Bedarf gesehen, das bestehende Angebot zu überarbeiten: Das Familienzentrum „In der Donk“ und die Freizeiteinrichtung „In der Donk“ bilden ab Januar 2023 das neue „Haus für Kinder, Jugendliche und Familien In der Donk“, eine städtische Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien unter einem Dach.

Derzeit richtet sich das Angebot im Kinderclub an Schulkinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Unter Anleitung erfahrener Pädagogen sollen die Mädchen und Jungen ihre Freizeit aktiv und so selbstständig wie möglich gestalten und dabei viel neues erleben. Ob Brettspiele spielen, im Werkraum kreativ sein, im Saal sportlich sein, oder in der Cafeteria gemeinsam lecker und gesund kochen – in der Einrichtung ist so gut wie alles möglich.

Unweit des Standortes liegt die Hochhaussiedlung der LEG: Dort leben viele Familien mit Kindern, viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. „Die erhöhten Anforderungen an die Eltern durch die fortlaufende gesellschaftliche Veränderung erklären einen großen Bedarf an Beratung und Hilfe rund um die Erziehung und Förderung ihrer Kinder. Die Einrichtung ist eine wohnortnahe Anlaufstelle im Stadtteil, in denen Eltern in vertrauter Umgebung frühzeitig auf kurzem Wege Antworten auf ihre Fragen bekommen. Sie bietet Treffpunkte für verschiedene Altersgruppen, sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu allen Themen in den Bereichen Bildung, Freizeit und Beratung und unterstützt bei Teilhabe und Zugängen für Familien“, heißt es in dem Konzept weiter.